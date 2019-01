Ospiti Sanremo 2019: nessun internazionale sul palco dell’Ariston, la rivelazione di Baglioni.

Una delle curiosità di Sanremo 2019 che i fan aspettavano maggiormente era quella inerente gli ospiti della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Circolano dei nomi sugli ospiti italiani, ma ancora non si sa nulla degli ospiti internazionali. Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2019, Claudio Baglioni parla chiaramente e dice che, a oggi, ospiti internazionali non ce ne sono.

Ospiti Sanremo 2019: nessun internazionale

“Al momento non ci sono ospiti internazionali confermati per Sanremo 2019. Ci sono solo ospiti italiani, già l’anno scorso la regola di ingaggio era quella di portare qualcosa alla canzone italiana. Sono perplesso quando in un meccanismo armonico vedo qualcosa che non va come una presentazione a mero scopo promozionale. Il Festival si mantiene sull’idea autarchica per cui Sanremo 2019 è internazionale di per sé e non ha bisogno di figurine”.

Claudio Baglioni già dall’anno scorso infatti aveva chiesto agli ospiti internazionali di cantare una canzone in italiano, proprio per omaggiare il cantautorato nostrano. Non tutti gli artisti internazionli si sono però posti in modo positivo sull’argomento e a quanto pare, a oggi, non ci sono dei personaggi stranieri che saliranno sul palco di Sanremo 2019. Sarà quindi un Festival unicamente dedicato all’Italia e agli ospiti del nostro paese. C’è chi però si pone qualche dubbio a riguardo, rimpiangendo le ospitate del passato che hanno visto arrivare al Festival di Sanremo personalità come Will Smith, Charlize Theron, Tom Cruise… Il Festival di Sanremo 2019 sarà unicamente italiano quindi? O ci saranno delle nuove sorprese nei prossimi giorni e delle conferme proprio a ridosso dell’inizio della kermesse? Vi aggiorneremo.

