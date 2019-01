Sanremo 2019, svolta per i presentatori: ecco chi affiancherà Baglioni.

Manca ormai meno di un mese all’inizio di questa tanto attesa manifestazione e non hanno ancora sciolto una delle questioni più importanti. Chi ci sarà a presentare questa edizione di Sanremo 2019 ? A tal proposito, mancano ancora delle comunicazioni ufficiali che possano fare chiarezza una volta e per tutte su questa questione, ma è da registrare una notizia che spiazzerà di certo in molti.

Conduttori Sanremo 2019

Stando a quanto riportato dall’autorevole portale AdnKronos accanto a Claudio Baglioni, confermato come direttore artistico, ci saranno Virginia Raffaele ed il comico Claudio Bisio. E’ una scelta che non può di certo lasciare indifferenti. La prima cosa che si nota è che sarebbe confermato il format di un trio in conduzione dopo il successo della passata stagione. In cui, lo ricordiamo, c’erano Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino accanto al cantante.

Sanremo 2019, presentatori: non sarebbe la prima volta per loro

Sia per il famosissimo comico che per Virginia Raffaele si tratta di una sorta di ritorno nella città dei fiori. Il primo, infatti, vi prese parte come ospite nel 2013 come ospite di Fabio Fazio, mentre la seconda aveva avuto un ruolo più centrale con Carlo Conti. Ogni sera, infatti, proponeva l’imitazione di un personaggio famoso con splendidi risultati. Insomma, a questo punto, a meno di un mese dall’inizio, non ci resta altro da fare che aspettare conferme o smentite in tal senso.

