Sanremo 2019, Virginia Raffaele parte con il botto e inizia a tirare frecciatine a Claudio Bisio.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2019 andata in onda oggi, 9 gennaio, sono state molte le novità annunciate da Claudio Bisio, Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. I tre conduttori hanno infatti parlato delle novità di questa 69esima edizione, dei cantanti in gara e degli ospiti che animeranno la kermesse.

Sanremo 2019: Virginia Raffaele e Claudio Bisio si punzecchiano

Baglioni poi parla dell’edizione 69 di Sanremo 2019 e fa delle simpatiche allusioni coadiuvato da Bisio: “Quando ha detto 69 ho pensato a te” dichiara Bisio parlando a Virginia Raffaele. Ma Claudio Baglioni torna in riga: “A me fa pensare lo ying e lo yang, un’unione, un’armonia del diverso che si fonde. Il pop è una musica che si fonde e continua a crescere e cambiare. Quest’anno le 22 proposte musicali raccontano il paese per quello che è cercando di prevedere quello che sarà”.

Virginia Raffaele a Bisio: “Dì qualcosa di sensato”

Quando prende la parola Virginia Raffaele e Claudio Bisio inizia subito una simpatica gag in cui i due si saltano sulla voce e poi si fanno battute e frecciatine: “Claudio è un mostro, anche artisticamente parlando – dichiara la Raffaele che poi passa la parola a Bisio con una battuta pungente – Dai parla tu, dì qualcosa di sensato se ce la fai”. Ovviamente si tratta di una battuta, ma si capisce subito il clima pungente e ricco di gag e frecciatine che ci sarà sul palco di Sanremo 2019. Riprende poi la parola Bisio: “Tra l’altro il ’69 di Sanremo 2019 sembra il segno dei pesci che è il mio segno – dichiara Bisio – Claudio Baglioni ci chiama Fratello Sole e Sorella Luna, non ho mai lavorato con Virginia Raffaele e non vedevo l’ora di farlo”.

