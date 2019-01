Sara Affi Fella, dopo l’intervista in cui si scusa per quello che ha fatto, l’ex tronista di Uomini e Donne torna sui social con un nuovo profilo.

Non sono stati certo mesi facili quelli appena trascorsi per Sara Affi Fella. L’ex concorrente di Temptation Island è stata travolta dallo scandalo della sua relazione segreta con Nicola Panico. Dopo le confessioni di Nicola alla redazione di Uomini e Donne Sara è stata letteralmente attaccata dai suoi followers su Instagram. E in poche ore il numero dei suoi seguaci scese vertiginosamente. Da lì arrivò la decisione drastica di Sara Affi Fella, chiudere il suo profilo Instagram e sparire dal mondo dei social per riprendersi, evidentemente, dalla brutta batosta mediatica che la aveva coinvolta. Oggi, a distanza di cinque mesi Affi Fella torna sui social e lo fa con un post rivolto a tutti i fans del programma di Uomini e Donne.

Il ritorno su Instagram di Sara Affi Fella dopo 5 mesi dalla chiusura del suo vecchio profilo

Sono passate un paio di ore dall’apertura del nuovo profilo Instagram di Sara. Oramai quello vecchio, da più di un milione di seguaci è acqua passata. Oggi Sara vuole ripartire da zero e farlo per sé stessa, dopo mesi bui. Poco fa l’ex tronista ha postato una foto della sua intervista per il settimanale Chi. Quello che colpisce profondamente è il messaggio allegato come didascalia. Un messaggio vero e sincero che non lascia spazio a critiche o equivoci. Il messaggio di una ragazza che sa di aver sbagliato e che ha solo voglia di ripartire da se stessa.

Sara Affi Fella: il commovente messaggio per i suoi followers

Ecco il messaggio integrale che ha commosso i fans di Sara: “La parola scusa l’ho usata così tante volte che oggi non ho più scuse per dire scusa. Ma è il minimo. Scusa Maria, Raffaella, Luigi. Chiedo scusa a quella ragazza a cui ho rubato l opportunità di sognare grazie a Uomini e donne. Ho tradito la fiducia di un programma dove alla base ci sono i sentimenti, l’amore. E l’ho fatto anche con me stessa e la mia famiglia. Ringrazio il direttore di Chi Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia. Per aver raccolto il mio sfogo. Ma da qualche parte devo ricominciare. Ragazzi, non sto bene. Mentalmente e fisicamente. Ho azzerato Instagram per ricominciare da meno di zero. Ma ripeto: non ho ucciso nessuno. Forse ho ucciso una parte di me che non tornerà più in vita. Scrivete quello che volete. Giudicatemi. Criticatemi, sfogatevi m. Ma non ammazzatemi. Ve ne prego. Ho conosciuto il cyber bullismo. Fa male. Porta dolore e distrugge il fisico e la mente. Su CHI ho raccontato tutto. E tutti meritano una nuova chance per sorridere.

Siate gentili. Io sono credente e credo nelle persone buone che non vivono solo per il male. Sono Sara, ho ventidue anni e voglio tornare a sorridere. Scusatemi. Ho fatto del male a molte persone. Lo so.!Ho fatto del male soprattutto a me stessa. In lacrime: ricomincio da me. Ps: il 17 dovrò fare altro intervento. Tifate per me. E del mio passato non parlo, perché ormai è solo passato. Il mio passato parlerà da solo e sbatterà contro il muro del silenzio. Il mio”.

