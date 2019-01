Stasera in Tv, mercoledì 9 gennaio: L’amore, il sole e le altre stelle | Anticipazioni | Trama

Oggi, 9 gennaio, andrà in onda la seconda storia del ciclo Purché finisca bene. La serie, arrivata ormai alla terza stagione, è tornata sugli schermi televisiva martedì 2 gennaio, con un episodio davvero divertente, intitolato Basta un baio di baffi, con protagonisti Antonia Liskova e Sergio Assisi. La puntata di stasera, invece, è intitolata “L’amore, il sole e le altre stelle”, di cui i protagonisti principali sono Vanessa Incontrada, reduce dal successo de “Non dirlo al mio capo” e “I nostri figli”; ed, infine, Ricky Memphis. A concludere il ciclo di questa memorabile stagione, invece, sarà l’episodio, che andrà in onda martedì 16 gennaio, intitolato Non ho niente da perdere, interpretato da Carolina Crescentini e Stefano Pesce.

Stasera in Tv, mercoledì 9 gennaio: L’amore, il sole e le altre stelle: ecco i nomi del cast al completo

Come abbiamo già detto precedentemente, i protagonisti principali di questo incredibile e divertente episodio. Sono Vanessa Incontrada, che interpreterà il ruolo di Corinne; e Ricky Memphis nel ruolo, invece, di Pietro. Ma non solo. Perché a rendere straordinario il cast sono tantissimi altri nomi. Ci riferiamo, infatti, a Marco Bonini, Chiara Ricci e Anna Ferzetti.

Stasera in Tv, mercoledì 9 gennaio: L’amore, il sole e le altre stelle: ecco le anticipazioni

La puntata di stasera, diretta ancora una volta da Fabrizio Costa, racconta le vicenda di due giovani ragazzi Primo e Michela che decidono, dopo aver frequentato lezione di educazione sessuale, di andare a letto insieme. Da notare, però, che non è un sentimento amoroso a spingerli a tale gesto. Bensì la loro esigenza a non farsi considerare più come dei bambini. Ed assumersi le loro responsabilità. Quando i genitori di entrambi i ragazzi vengono a scoprirlo, si scatenerà un vero e proprio putiferio. Ma non solo. Perché contemporaneamente alla storia principali dei due ragazzi, assisteremo anche ai problemi di Corinne (Vanessa Incontrada) che prende atto della sua bellezza e della routine in cui è caduto il rapporto con Pietro (Ricky Memphis) e inizia a conoscere un altro uomo via chat.