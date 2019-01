Nozze in vista a Uomini e Donne: tre coppie nate nel programma di Maria De Filippi convoleranno a nozze nel 2019.

Arriva una bella notizia nel mondo di Maria De Filippi e del suo programma di punta del pomeriggio, Uomini e Donne. Pare che infatti, nel 2019, come riporta gossip e TV, tre coppie nate proprio nel salotto della regina di Canale 5 Maria De Filippi si sposeranno. Maria De Filippi del resto ha deciso di creare questo programma proprio allo scopo di far trovare ai tronisti una persona da amare per tutta la vita. A quanto a quanto pare ci sta riuscendo, nonostante diversi scandali come il caso di Sara Affi Fella che ha tenuto banco nelle cronache per moltissimo tempo.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Giulia De Lellis torna da Maria De Filippi

Le coppie di Uomini e Donne che stanno per sposarsi

Ma vediamo quali sono le coppie che si sposeranno.

Georgette Polizzi e Davide Tresse: i due non si sono conosciuti a Uomini e Donne ma e Temptation Island. Comunque programma nato dalla mente di Maria De Filippi. I due si sposeranno il 15 settembre 2019 con un rito civile e stanno ancora scegliendo la location. A quanto pare però gli invitati saranno parecchi, circa 200.

Per sapere tutto su Uomini e Donne e gli altri gossip dei personaggi famosi CLICCA QUI!