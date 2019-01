Caterina Balivo ospita la scrittrice Barbara Alberti e con lei fa il classico gioco della cassettiera.

Barbara Alberti è l’ospite nella puntata di oggi di Vieni da Me. Il programma di Caterina Balivo di Rai Uno, come sempre, tiene compagnia ai telespettatori nel primo pomeriggio. Nella cassettiera, il gioco cardine del programma, sono venuti fuori anche oggi alcuni lati personali della vita dell’artista. Come il rapporto tormentato tra la madre ed il padre che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori. La donna ricorda suo padre. Nel primo cassetto trova una carta da poker. Questa carta la riconduce al ricordo di suo padre che era un grande giocatore. Da ciò Barbara ricorda con affetto la bellezza del padre. Bellezza che mandava in gelosia la madre che faceva una cosa alquanto singolare. La mamma della scrittrice infatti risparmiava tutto quello che poteva per ingaggiare un investigatore privato per seguire il marito.

Quando la mamma nascose un coltello nella borsa

Barbara, racconta così che un giorno il padre disse di uscire di casa per fare dei fanghi. La mamma lo lascia uscire ma subito dopo lo fa seguire dall’investigatore che scopre che era a Venezia con l’amante. Una scoperta dolorosa. Ancor più dolorosa quando la madre di Barbara scopre che l’amante del marito era la sua migliore amica. Detto ciò la scrittrice lascia il pubblico a bocca aperta con una dichiarazione alquanto inquietante. La madre, scoperto il tradimento, prese un coltello, lo mise nella borsa ed uscì di casa. Un gesto da brividi che però non ha trovato seguito. Infatti poco dopo la mamma ragionò e capì che non ne valeva la pena “sporcarsi le mani” per l’amante del marito. Insomma una storia degna dei migliori thriller letterari. In fondo Barbara Aliperti è una scrittrice. L’acculturata scrittrice ha infatti ammesso di essersi ispirata alle dinamiche della sua vita, tipo questa appena raccontata, per scrivere i suoi libri.

