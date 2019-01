Aida Yespica da scandalo: abito trasparente ad un evento, fan increduli

Aida Yespica si mostra in abito trasparente sui social durante un evento a Roma. Un abito che avrà sicuramente attirato l’attenzione di tutti i presenti, e non solo. Già, perché anche chi l’ha ammirata semplicemente da casa, sui social, sarà rimasto di stucco. La showgirl venezuelano sa bene come attirare l’attenzione, l’abbiamo notato e l’abbiamo imparato sin da quando l’abbiamo conosciuta a L’Isola dei Famosi, ricordate?

Aida yespica in abito trasparente: Instagram in delirio per lei

Nella foto si vede chiaramente l’abito che ha indossato per questo evento. Ha due taschini che ‘dovrebbero’ coprire alcune parti. ‘Dovrebbero’, sì, perché in realtà riescono a fare ben poco. Beh, d’altronde, Aida è una ragazza che si può permettere certi outfit ed è giusto così.

Per conoscere tutto in tempo reale sul mondo dello spettacolo e, nello specifico, su Aida Yespica, CLICCA QUI!

“Ciao aida sei sempre super bellissima anche in questa foto”, uno dei tanti commenti che arrivano al suo post su Instagram. Non si contano i complimenti: la modella venezuelana è praticamente sulla cresta dell’onda. La sua carriera è iniziata nel 2002, quando ha vinto il premio di Miss Venezuela. Una corona importante, non c’è che dire, ma il vero successo l’ha conosciuto da quando, sbarcata in Italia, ha partecipato a diversi programmi televisivi come L’Isola dei Famosi. Ricordiamo tutti le sue litigate, no? Beh, alcune in particolare non potranno mai essere dimenticate. Quell’edizione era capitanata da Simona Ventura. Una delle più belle in assoluto. Poi, Aida ha partecipato al programma Bulldozer su Rai Uno. Nell’estate 2008, poi, con Melita Toniolo e Belén Rodríguez, divenne una delle inviate e co-conduttrici di Lucignolo, programma in onda illo tempore su Italia 1. Poi, la showgirl fu affetta da una seria depressione post-partum che la tenne un po’ lontana dai riflettori. Adesso, però, è tornata e alla grande.