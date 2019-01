Alessia Marcuzzi, vestitino corto e scollatura da urlo: impazzisce Instagram.

Davvero una star la bellissima conduttrice, tra gli altri programmi, di “Le Iene”, che ha saputo sfruttare tutto il suo enorme successo per sfondare e diventare una istituzione anche sui social. In particolar modo su Instagram risulta essere sempre molto operativa. Nelle ultime ore ha condiviso con i suoi fan una foto davvero da urlo che la ritrae mentre è con indosso un vestitino a dir poco “poco discreto”.

Per guardare tutte le foto ed i video di Alessia Marcuzzi, CLICCA QUI!

Esso, infatti, risulta essere non solo molto corto, ma anche particolarmente scollato, dal momento che copre solo una delle due spalle. Inoltre, come se già questo non fosse sufficiente, va aggiunto il fatto che lei si impegna in un balletto nel video in questione, facendo alzare, in maniera del tutto inevitabile, la temperatura. D’altronde, è anche per immagini come questa che su questo social network riscuote un successo da urlo, con tantissimi seguaci. Ogni suo post, infatti, ottiene sempre molti like e commenti. Spesso elogiativi.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere sulla vita sia privata che professionale della famosissima conduttrice di Mediaset, vale a dire la bellissima Alessia Marcuzzi, allora CLICCA QUI!

Alessa Marcuzzi, vestitino da sballo su Instagram

Trattandosi di una storia e non di un post, non è possibile conoscere con certezza oppure leggere le reazioni dei suoi fan. Al di là di questo, risulta, però, quanto meno facile immaginare cosa possano aver pensato i suoi fan. Soprattutto gli uomini.

E, d’altronde, davanti ad un simile spettacolo ogni parola sarebbe superflua.

Leggi anche -> Alessia Marcuzzi in costume, l’inquadratura dall’alto è spaventosa: fan in tilt