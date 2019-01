Belen Rodriguez in costume, fan a bocca aperta: gli occhi vanno proprio lì.

La modella argentina su Instagram continua ad essere una delle persone più seguite in Italia. Una sorta di trend senza fine, verrebbe da definirla. La sua abilità principale, infatti, è quella di sapere sempre cosa si aspettano da lei i suoi tantissimi seguaci. E puntualmente glielo offre loro, che ricambiano riempiendolo sia di “like” che di commenti. Molto spesso in maniera inevitabile positiva.

Proprio negli ultimi minuti la ex compagna di vita, tra gli altri, di Fabrizio Corona e di Marco Borriello ha pubblicato una sua foto che la ritrae in costume, con un solo splendente alle sue spalle. La situazione, dunque, verrebbe da dire, è a dir poco rovente.

Belen Rodriguez in costume, fan in delirio

Nello scatto in questione la si vede con la “scollatura” in primissimo piano ed in bella vista. In virtù di ciò, in maniera inevitabile, gli occhi di tutti si sono posati proprio su quella parte del suo corpo.

A dimostrazione di ciò c’è il fatto che in pochissimi istanti il post in questione ha superato i centomila “like” e non si può dare certamente torto a chi ha lasciato questo tipo di apprezzamenti. La foto, infatti, è davvero superlativa e la sua bellezza supera ogni possibile confine.

