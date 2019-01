Caterina Balivo, nuovo look e i fan impazziscono di gioia: ecco i commenti.

Caterina Balivo, la padrona di casa di Vieni da Me il programma di punta del primo pomeriggio di Rai Uno, ultimamente è diventata una vera e propria reginetta dei social. La conduttrice infatti aggiorna costantemente i suoi fan su Instagram di tutto ciò che le accade. Dalle cose più belle, alle cose più magari brutte o difficili da affrontare. Se qualche ora fa ha spiegato ai suoi fan il motivo per cui ha un succhiotto in testa, non manca anche di aggiornare i suoi follower a proposito del suo nuovo taglio di capelli.

Leggi anche –> Caterina Balivo e il succhiotto in fronte: ecco cos’è successo

Per vedere tutte le altre foto di Caterina Balivo, invece CLICCA QUI

Caterina Balivo e il nuovo taglio di capelli

Per quanto riguarda il succhiotto, la Balivo spiega che sua figlia Cora le attacca sempre degli squigz addosso e poi glieli toglie. Peccato che questa volta quello che le ha appiccicato in fronte le abbia lasciato un bel cerchio rosso. Per quanto riguarda invece i capelli, poco prima di ritornare in studio in diretta con Vieni da Me, Caterina ha postato una sua foto sorridente mentre si agita i capelli freschi di un nuovo taglio. Nella didascalia la Balivo spiega che è andata dal parrucchiere insieme a Cora, sua figlia e parla del suo nuovo look. Caterina sostiene essere un po’ troppo corto, ma la reazione dei fan su Instagram è straordinaria.

Per conoscere tutto su Caterina Balivo e Vieni da Me CLICCA QUI!

Caterina Balivo Instagram, i commenti dei fan sul taglio

Tutti le fanno i complimenti. “Sei sempre più bella. Sei bellissima e bravissima. Stai benissimo il taglio è perfetto. Non tagliare più i capelli che così vanno benissimo. Cambiare ogni tanto fa bene. Più corti sono più facili con la piega, si perde meno tempo”. Insomma tutti si sono schierati dalla parte di Caterina e del suo nuovo look. Un taglio che oggettivamente è un pochino più scalato, ma non snatura la bellezza di Caterina Balivo che resta sempre uno dei personaggi più amati della Rai. Nonché una delle presentatrice conduttrici più seguite di sempre.