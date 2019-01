Caterina Balivo, svelato il mistero del succhiotto in fronte: ecco cos’è successo

Continua il successo di Vieni da Me. Programma pomeridiano di Rai 1 condotto dall’inimitabile Caterina Balivo. La bella napoletana, infatti, ha conquistato davvero tutti. È la classica ragazza della porta accanto, diciamoci la verità. Bella, gentile, solare e con un carattere davvero ironico. Insomma, un mix perfetto. Ma c’è da dire che Caterina non è solo questo. La napoletana, infatti, è mamma di due splendidi bambini. E come tale, è premurosa, dolce e, soprattutto, un’ideale compagna di giochi. La più piccola dei suoi bimbi, Cora, nata nel 2017, ha trovato nella madre una vera e propria amichetta. Con cui condividere i suoi giochi e poter divertirsi durante il giorno. È proprio questo che testimonia l’ultima foto di Caterina pubblicata su Instagram. Vediamola nel dettaglio.

Caterina Balivo e il succhiotto in fronte: ecco cos’è successo

Per chi avesse seguito la puntata di ieri di Vieni da Me, avrà notato sicuramente una macchia sulla fronte di Caterina Balivo. Ecco. Sappiamo darvi una spiegazione. E, vi anticipiamo, che ci sarà davvero da ridere. Come dicevamo precedentemente, quindi, Caterina ha una figlia davvero piccolissima. È, infatti, nata nel 2017. E, si sa, quando si ha i figli in tenera età, i genitori diventano un po’ le “cavie” dei loro giochi. Ebbene. Proprio questo è successo a Caterina ieri. A spiegarlo è la napoletana stessa su Instagram. La conduttrice, infatti, pubblica una foto con appiccicato sulla fronte un giocattolo, quello classico a ventosa, di sua figlia Cora. Il risultato, naturalmente, è stato immediato: una piccola macchia viola sulla fronte. Ma, come dice Caterina nella didascalia, poco importa, perché è un succhiotto che sa “tanto di amore”.