Diletta Leotta, carica una storia sul suo profilo Instagram, ma il bottone della camicia non tiene: piccolo intoppo sfiorato in diretta.

Dopo qualche giorno di vacanza negli Emirati Arabi tra Abu Dhabi e Dubai, Diletta Leotta è tornata in Italia. Neanche il tempo di far rientro a casa che la bella conduttrice sportiva è subito al lavoro. Proprio negli studi di Radio 105 la bellissima conduttrice siciliana saluta tutti i suoi followers attraverso una storia Instagram. Diletta infatti ha postato un video nello studio radiofonico con le cuffie della radio alle orecchie ed una camicia violetta in dosso. Ai più attenti followers però non è sfuggito il ‘particolare’ proprio riguardante la camicia di Diletta.

Diletta Leotta, in diretta dagli studi radiofonici: piccolo ‘intoppo’ sfiorato

Poche ore fa Diletta stava giocando a golf negli Emiati Arabi. Oggi invece è a Milano per riprendere il suo lavoro. La conduttrice si è concessa un po’ di relax approfittando della pausa dei campionati di calcio dopo il periodo natalizio. Poche ore fa infatti Diletta era già a lavoro per il suo programma radiofonico Take Away. Come suo solito ha invitato tutti i suoi followers di Instagram a seguirla nella diretta. L’invito ai suoi seguaci è stato diffuso tramite una insta-story. In questa storia Diletta appare, come sempre, in forma, sorridente e luminosa. Un dettaglio però non sfugge ai più attenti osservatori. Un bottone della camicetta della Leotta non tiene e, in quei quindici secondi di storia si ‘sfiora l’intoppo’ in diretta. Insomma un rientro a lavoro per Diletta Leotta davvero pieno di energia. Come testimonia l’ultima foto postata sui social dalla bella siciliana negli studi radiofonici con l’hastag back to work. La foto in poche ore è stata sommersa dai like e da commenti positivi dei followers che ogni giorno apprezzano una delle conduttrici italiane più amate della televisione italiana.

