Emma Marrone cambia look: ecco com’è dopo il pomeriggio dal parrucchiere

La nostra Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti italiane più belle in circolazione. Una di quelle cantanti che hanno sempre fatto discutere per il proprio look. Un look che, da quando era ad Amici, è stato copiato da migliaia e migliaia di ragazzine che hanno sempre cercato di somigliarle. Un look impegnativo, sì, perché Emma Marrone ha sempre portato i capelli corti, rasati ad un lato, sin da quando era ad Amici. La ricordate? Beh, ne son passati di anni.

Emma Marrone cambia look: l’annuncio sui social

Ebbene, sì. Emma Marrone ha deciso di andare dal parrucchiere in questi gironi per rifarsi un po’ il look. L’ha annunciato nelle storie Instagram ed ha fatto incuriosire tutti i suoi followers, che le hanno chiesto: “Cosa combini?”

“Nessun cambiamento radicale”: ha rassicurato tutti la cantante. Eppure, poco dopo, in un’altra storia Instagram, si è ripresa durante la messa in piega con le classiche striscette di carta stagnola in testa. “Il mio parrucchiere è un cane”: commento ironico, che però potrebbe far capire tutt’altra cosa. Beh, ecco come si è mostrata la nostra Brown:

PER VEDERE IL LAVORO FINITO SUL LOOK DI EMMA MARRONE SU INSTAGRAM —> CLICCA QUI

Quando vanno dal parrucchiere, le donne, escono dopo molto tempo. Questo è risaputo. Ormai, ognuna deve mettersi l’anima in pace ancor prima di entrare. Infatti, Emma Marrone si è dedicata alle storie Instagram in cui ha risposto a tutti i suoi fan e alle domande più indiscrete, di ogni tipo. Tanto, di tempo ne aveva. Ogni tanto fa bene prendersi un po’ di tempo per sé stessi, soprattutto nel caso di Emma che a breve inizierà un nuovo tour e dovrà mettersi a lavoro ben presto.

Eccola qui, dopo un pomeriggio passato dal parrucchiere: