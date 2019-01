Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 10 gennaio in Diretta

Il Jackpot del Superenalotto è arrivato ormai ad una cifra veramente esorbitante: 88,8 milioni di euro. Si sfiorano i 90 milioni, cifra che sarà raggiunta molto probabilmente con la prossima estrazione nel caso in cui non dovrebbero esserci vincitori. La lotteria continua a regalare innumerevoli soddisfazioni ai giocatori, nonostante nessun sei si sia palesato ultimamente. Si tratta del montepremi più alto al mondo, al momento. Pertanto, possiamo comprendere che sia alta la febbre dei giocatori. Giocatori che continuano a vincere anche senza il sei. Infatti, a gennaio è stato vinto un cinque straordinario a Giugliano in Campania con un premio da 221mila euro.

Anche questa sera ci saranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 10 gennaio e noi saremo qui per raccontarvele in diretta, ruota dopo ruota, numero dopo numero.

Estrazioni Lotto in diretta di oggi, giovedì 10 gennaio

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: estrazioni di giovedì 10 gennaio

Numeri estratti:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto: estrazione serale giovedì 10 gennaio

Numeri estratti:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Dopo aver guardato le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 10 gennaio, qui di seguito, invece, potrete vedere i risultati delle ultime estrazioni di Superenalotto e Lotto, quelle cioé del concorso del giorno martedì 8 gennaio:

Lotto Estrazioni in diretta di oggi 8 gennaio

BARI 21 4 69 3 2

CAGLIARI 83 8 32 19 13

FIRENZE 13 44 39 46 35

GENOVA 88 31 76 40 49

MILANO 13 69 56 15 21

NAPOLI 44 54 27 80 56

PALERMO 89 28 14 87 81

ROMA 21 90 28 66 36

TORINO 48 7 20 52 86

VENEZIA 45 27 3 50 16

NAZIONALE 70 82 12 25 47

Superenalotto: i numeri vincenti di oggi 8 gennaio 2019

Numeri estratti: 54 87 38 57 23 34

Numero Jolly: 39

Numero Superstar: 10

Queste sono invece le estrazioni del 5 gennaio:

Lotto: estrazioni di oggi 5 gennaio

Bari 1 30 18 25 23

Cagliari 55 83 71 82 2

Firenze 24 69 50 67 79

Genova 71 10 78 52 61

Milano 79 26 72 46 37

Napoli 22 37 90 56 15

Palermo 88 26 56 31 77

Roma 38 56 70 44 21

Torino 53 78 84 13 42

Venezia 32 7 56 44 69

Nazionale 75 72 74 39 29

Superenalotto: i numeri estratti del 5 gennaio

Numeri estratti: 55 76 68 89 52 46

Numero Jolly: 11

Numero Superstar: 51

10eLotto, estrazione serale 5 gennaio

Numeri estratti: 1 7 10 18 22 24 26 30 32 37 38 53 55 56 69 71 78 79 83 88

Oro: 1

Doppio Oro: 1 30

Tentare la fortuna è semplice: dove e quando giocare al Superenalotto

Giocare al SuperEnalotto è semplice. Puoi farlo sempre. Sì, ma con qualche ovvia limitazione. Nei giorni delle estrazioni, infatti, (martedì, giovedì e sabato) si può scommettere fino alle ore 19.30. Ci si può recare nella ricevitoria più vicina, ma si può giocare anche online sui siti autorizzati al gioco. Anzi, addirittura, con l’arrivo degli smartphone nelle nostre case, lo si può fare anche direttamente da mobile. C’è infatti la App ufficiale autorizzata di Lottomatica che ci permette di giocare quando vogliamo.