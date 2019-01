Francesco Chiofalo: operazione riuscita, l’ex concorrente di Temptation Island è in terapia intensiva, ma sta bene.

È notizia di poco fa: Francesco Chiofalo, ex concorrente amatissimo di Temptation Island ha superato perfettamente l’intervento a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri 9 gennaio 2019. Una bellissima notizia per tutti i fan che, finalmente hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Francesco Chiofalo, tumore al cervello: operazione riuscita

A darne notizia è stato giornale Fanpage. I giornalisti si sono premurati di contattare l’ufficio stampa dell’ospedale San Camillo di Roma e, i portavoce del reparto di neurochirurgia hanno spiegato che l’operazione è andata per il meglio ed è stata superata brillantemente. L’intervento di Francesco è terminato intorno alle ore 18:00 di ieri 9 gennaio 2019 e Francesco si sarebbe svegliato, starebbe bene e avrebbe ripreso conoscenza. Pare quindi che, sebbene da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore, tutto sia andato tutto per il meglio.

Chiofalo è stato operato di un meningioma al cervello che è una forma di tumore fortunatamente benigna. Come ha precisato l’ospedale, l’ex partecipante di Temptation Island, attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva per la convalescenza.

Francesco Chiofalo Instagram: il sostegno di amici e personaggi dello spettacolo

Francesco in questi giorni prima dell’intervento ha pubblicato parecchie foto sui social proprio per cercare un po’ di conforto nei fan che sono stati al suo fianco. Ma non solo perché anche personalità del mondo dello spettacolo sono metaforicamente accorse in suo sostegno. Come Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e Temptation Island, che non ha mancato di pubblicare una foto di Francesco istigando la sempre a sorridere e a star bene. Nell’ultimo video pubblicato da Francesco prima dell’operazione abbiamo visto un “ragazzone” un po’ preoccupato e che ringraziava i suoi fan e si augurava che quella non fosse l’ultimo video fatto sui social. Per fortuna non è così ed è andato tutto assolutamente per il meglio. Non ci resta che fargli i nostri auguri e sperare di rivederlo presto.