Gianni Sperti sotto accusa su Instagram: ecco perché

Il famoso opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, è stato preso di mira dai suoi followers. Dopo una breve sosta natalizia, lunedì 7 gennaio è ritornato in onda il programma di Maria De Filippi. Ad allietare il pubblico italiano ci sono sempre loro: gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ebbene, proprio quest’ultimo, infatti, a detta di molti dei suoi followers, avrebbe fatto uso della chirurgia estetica. In particolare, ad essere completamente diverse sarebbero le labbra e il viso. Inutile dire, naturalmente, che tantissimi dei suoi fan hanno commentato la sua apparizione televisiva. E, vi anticipiamo, non sono per niente commenti positivi. Vediamoli nel dettaglio.

Gianni Sperti nel mirino dei followers su Instagram: “Ma cosa hai combinato?”

Insomma, il ritorno di Gianni Sperti sugli schermi televisivi non è stato assolutamente uno dei migliori. A detta di molto dei suoi followers, infatti, il noto opinionista di Uomini e Donne avrebbe ricorso alla chirurgia estetica. L’occhio critico dei suoi numerosi fan, infatti, ha notato diversi cambiamenti alle labbra e al viso del salentino. In particolare, le labbra risulterebbero più gonfie rispetto all’ultima apparizione. Ed, invece, il viso sembrerebbe più tirato e lucido. Inevitabile, quindi, il ricorso del chirurgo. Oltre ai commenti positivi, però, ci sono stati altrettanti commenti negativi. Di seguito ve ne riportiamo qualcuno, giusto per rendere l’idea.

Anche voi avete notato questo cambiamento di Gianni? Ma, diciamoci la verità, anche se fosse così, cosa farebbe?