Giulia Salemi mostra il nuovo look, ma tutti guardano altrove: foto “calda”.

L’ultima edizione in ordine di tempo del “Grande Fratello VIP” le ha permesso di allargare in maniera importante la sua platea. Sui social, infatti, da qualche tempo a questa parte, il numero dei suoi fan ha subito una impennata impressionante. E il tutto non è certo un caso. Già, perché in molti l’hanno conosciuta, ed altrettante persone l’hanno apprezzata per la sua solarità. Oltre che per la sua bellezza.

Proprio nelle ultime ore ha mostrato a tutti i suoi numerosissimi fan su Instagram il nuovo look che ha scelto per i suoi capelli. Nel farlo, però, ha messo in maniera inevitabile in mostra anche la scollatura. Che ha mozzato il fiato a tanti suoi fan.

Giulia Salemi mostra il nuovo look, ma gli occhi vanno altrove

Davvero molto bella la sua capigliatura, che esalta anche i suoi tratti somatici oltre che i suoi occhi a dir poco profondi. Il post in questione ha riscosso un successo davvero straripante. Circa 80mila i seguaci che hanno lasciato un “like”, mentre i commenti si aggirano nell’ordine dei mille.

Prosegue, inoltre, a gonfie vele la sua storia d’amore con Francesco Monte, a dimostrazione del fatto che è un periodo davvero felice e florido per lei. Ed il suo volto lo dimostra giorno dopo giorno.

