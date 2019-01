Guendalina Tavassi, costume strettissimo a Dubai: inquadratura choc al mare

Guendalina Tavassi è uno dei personaggi più forti che si sono presentati a Tale e Quale Show in quest’ultima edizione. Ha interpretato vari cantanti e vip e se l’è sempre cavata molto bene con i commenti dei giudici. Anzi, possiamo dire che ha veramente fatto un figurone. A gareggiare con lei c’era però un certo Antonio Mezzancella che ha sbancato ogni serata.

La nostra Guendalina Tavassi è una ex gieffina, la ricordate quando si trovava all’interno della casa del Grande Fratello? Fece parlare molto di sé per il suo carattere molto peperino, nonché per la sua bellezza che di sicuro non passava inosservata. Così come non passa inosservata adesso, nelle storie Instagram:

Guendalina Tavassi a Dubai in splendida forma

E’ a Dubai, in questi giorni che succedono di poco le feste natalizie. E’ partita con suo marito Umberto D’Aponte, l’uomo che ha sposato nel 2013. Adesso hanno due figli: Chloe e Salvatore. L’altra figlia, avuta da Remo, Gaia, adesso vive con suo papà e la sua nuova compagna.

Beh, per essere mamma di tre figli, dobbiamo ammettere che Guendalina Tavassi ha saputo mantenere una forma splendida. La vediamo adesso, al mare, con una prova costume superatissima. Occhiali, capelli sciolti e costume strettissimo: di sicuro, avrà fatto girare la testa a tutta la spiaggia di Dubai e non solo. Già, perché anche i suoi follower di Instagram avranno apprezzato molto le storie che ha caricato nelle ultime ore sul social. E adesso? Quando tornerà a casa? Beh, chissà. Anche lei, come tanti altri vip, ha scelto di passare qualche giorno di questo freddo inverno al caldo degli Emirati Arabi. Può darsi che nei prossimi giorni ci delizierà con altre storie Instagram come queste.