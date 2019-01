Ilary Blasi beccata senza trucco: immagini a confronto, tutti notano la stessa cosa

La nostra Ilary Blasi è una delle più belle showgirl d’Italia. Moglie dell’ormai ex capitano della Roma, Francesco Totti. Una vera e propria icona per la città di Roma e soprattutto per la televisione italiana. E’ reduce da una fantastica esperienza al Grande Fratello Vip in compagnia del suo grande amico, Alfonso Signorini. Un’esperienza, questa, che l’ha messa a dura prova soprattutto quando si è trattato di avere un faccia a faccia con Fabrizio Corona. Una lite, quella lì, che sarà difficile dimenticare e che farà ancora molto discutere anche prossimamente.

Ilary Blasi senza trucco: incantevole come sempre

Al Grande Fratello Vip, quest’anno, l’abbiamo vista in tutte le salse. Sì, perché come sarà noto a tutti quelli che hanno seguito il programma, Ilary Blasi si è mostrata ogni volta con una parrucca diversa. Prima corta, poi un po’ più lunga. Prima di un colore, poi dell’altro. “Gioco con i capelli, come faceva mia nonna”, ha dichiarato in un’intervista in quel periodo per giustificare questa nuova trovata delle parrucche. Tuttavia, al Grande Fratello, Ilary Blasi non si è mai mostrata senza trucco. Beh, a questo ci pensano i social. Se qualcuno era curioso di vedere com’è Ilary Blasi senza trucco, eccolo accontentato. La fanpage di Instagram della showgirl ha pensato a pubblicare alcuni scatti in cui non è assolutamente truccata:

Ecco, questa è una foto risalente al giorno di Natale 2018. Ma ce ne sono altre in cui Ilary è da sola, senza marito al seguito, in un abito che avrà fatto girare la testa a tutti i presenti:

Come potete vedere, in queste due foto, Ilary Blasi è completamente senza trucco e si può notare facilmente tutta la sua bellezza. La notano tutti i follower che commentano i post. Nessun commento negativo. Solo tanti complimenti per l’ex conduttrice de Le Iene.