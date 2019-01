Michelle Hunziker, la figlia Aurora stupisce tutti: ecco cos’è successo

Aurora Ramazzotti ha davvero sorpreso tutti con questa ultima foto, dobbiamo ammetterlo. Oltre alla particolare bellezze e semplicità della ragazza, ciò che non è passato per nulla inosservato è la forte somiglianza con la madre Michelle Hunziker. In realtà, non è assolutamente la prima volta che notiamo ciò. Infatti, anche quando la conduttrice svizzera, in viste delle vacanze natalizie, pubblicò una foto di quando lei era piccola, fu impossibile non notare alcune caratteristiche simili ad Aurora. Stesso taglio d’occhi e stessa fisionomia. Insomma, due gocce d’acqua. Tanto è vero che, moltissimi dei loro fans, non sapevano se la foto pubblicata appartenesse realmente ad un ricordo di infanzia di Michelle. Oppure fosse una foto da piccola di Aurora. Ma vediamo cosa ha pubblicato, invece, lei.

Michelle Hunziker, la figlia Aurora spiazza tutti: il dettaglio ‘pazzesco’

Ebbene si, Aurora Ramazzotti ha letteralmente spiazzato tutti. L’ultimo scatto pubblicato, poche ore fa su Instagram, ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers. La figlia di Eros Ramazzotti e Michella Hunziker ha dimostrato più volte, infatti, di aver ereditato il talento dei suoi genitori. Eppure, con quest’ultima foto non si può non fare caso ad un dettaglio pazzesco. La ragazza, infatti, è identica alla madre. Due gocce d’acqua, insomma. Com’è giusto che sia, sia chiaro. Eppure, in questa foto la somiglianza è davvero pazzesca. Stesso sorriso, stessa espressione del viso e stesso bagliore negli occhi quando sorride. A tal proposito, infatti, sono stati tantissimi i commenti che, oltre a complimentarsi per le bellezza, hanno notato la forte somiglianza.

Insomma, è proprio il caso di dirlo: tale madre, tale figlia. Complimenti ad entrambe!