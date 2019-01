Stasera in Tv, giovedì 10 gennaio: Che Dio ci aiuti | Anticipazioni | Trama

Oggi, 10 gennaio, andrà in onda la prima puntata della serie di Rai Uno intitolata “Che Dio ci aiuti”. La serie, arrivata ormai alla quinta stagione, è tornata sugli schermi televisiva dopo ben 2 anni di pausa. Anche se, bisogna dire che la data d’esordio è stata in bilico fino all’ultimo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la prima puntata sarebbe dovuta andare in onda il 14 febbraio 2019. Fortunatamente per i fan della serie, invece, c’è stato un cambio di programma. Anticipando, quindi, la messa in onda a gennaio. La serie, come consueto, è composta da 10 puntate. Ed ognuna di esse prevede 2 episodi. Le vicende ruotano sempre intorno al personaggio di Suor Angela, interpretata dalla bravissima Elena Sofia Ricci. Ma non solo. Scopriamo qualche cosa in più.

Stasera in Tv, Che Dio ci aiuti: ecco i nomi del cast al completo

La quinta stagione di “Che Dio ci aiuti” è stata letteralmente la stagione dei cambiamenti. Infatti, non solo la location è completamente cambiata. Il set, a tal proposito, è stato spostato da Fabriano ad Assisi. Ma a subire delle grosse modifiche è anche il cast. Nonostante, infatti, sia confermata e fissa la presenza di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e la sua consorella Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, sono entrati a far parte dei nuovi personaggi. In primis, infatti, assisteremo al ritorno di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Ma non solo. Perché a rendere il cast eccezionale ci saranno, invece, Laura Adriani, che interpreterà Maria, la nipote ribelle di Suor Costanza; ed, infine, Simonetta Culumbu, che interpreterà invece il ruolo della novizia Ginevra. Confermata a malincuore, poi, l’addio alla serie di Lino Guanciale e Diana Del Bufalo.

Stasera in Tv, Che Dio ci aiuti: ecco di cosa parla la quinta stagione e anticipazioni prima puntata

Cosa accadrà nella quinta stagione? Prima di rispondere a questa domanda, è opportuno, quindi, fare un rewind della quarta stagione. La stagione scorsa, infatti, è terminata con la riappacificazione di Azzurra con sua figlia Emma. E con la loro conseguente partenza per Londra. Ma non solo. Due storiche coppie della serie sono completamente scoppiate. Valentina, infatti, aveva lasciato Gabriele; e Monica si era separata da Nico. Bisognerà, quindi, capire cosa sia successo. Dal momento che la ragazza (Diana Del Bufalo) ha abbandonato la serie. Nel primo episodio di stasera, dunque, intitolato “Omnia in bonum”, assisteremo al ritorno di Azzurra (Francesca Chillemi) e alla trepidazione di Suor Costanza e Suor Angela per l’arrivo di una nuova novizia. Il secondo episodio, invece, intitolato “Come nelle favole”, si incentrerà sulla preoccupazione di Azzurra nello scoprire chi ha ridotto in fin di vita la sua amica Valentina.