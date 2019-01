Wanda Nara scollatura profonda nella foto su Instagram da capogiro: li fan sono ammaliati.

Inutile negarlo. Sfogliando il profilo Instagram di Wanda Nara tutti rimaniamo assolutamente stupiti dal suo fisico mozzafiato che la bella Wanda Icardi non cerca certo di nascondere. Anzi. L’ultima foto postata sul profilo Instagram di Wanda Icardi è la copertina di Regia Magazine. Lo scatto la ritrae con un abito rosso cortissimo e soprattutto con una scollatura talmente profonda da non poter evitare di guardare proprio lì.

Wanda Nara scollatura su Instagram: la foto da capogiro in abito rosso

Wanda Nara ha i capelli sciolti un paio di occhiali da sole a gatto molto alla moda e nella borsa un piccolo chihuahua che, vi assicuriamo, passa inosservato. Regia Magazine è un un giornale che parla di Fashion Lifestyle, Art ,design and Travel, politics ,Society… come si legge nel sottotitolo. Il giornale si occupa un po’ di tutto insomma. Ancora non sappiamo qual è il motivo per cui Wanda Nara sarà sulla copertina.

Wanda Nara e Mauro Icardi: dubbi sul rinnovo del contratto all’Inter

Questa di Wanda Nara è sicuramente una bella immagine che arriva in un panorama piuttosto complicato per Wanda Nara e Mauro Icardi, suo marit.o Infatti pare che il rinnovo del contratto sportivo di Mauro Icardi all’Inter sia ancora lontano. Nei prossimi giorni ci sarà un un incontro con la società dei nerazzurri che vogliono continuare ad avere il proprio capitano in squadra. Tuttavia, come dichiara Wanda Nara stessa, ci sono anche molti altri Club importanti interessati a Mauro e le cifre relative all’accordo economico di cui si parla in Italia non sembrano proprio essere soddisfacenti. Wanda però, manager e moglie di Icardi, ha anche voluto sottolineare che non nega la possibilità a breve di trovare un accordo proprio per rimanere nella squadra dell’Inter cui ormai sia lei che Icardi sono particolarmente legati.