Caterina Balivo, critiche su Instagram per lei: la sua risposta è da applausi.

La conduttrice della RAI ormai già da diverso tempo sta riscuotendo un successo davvero notevole. Ciò che piace maggiormente a tutti i suoi seguaci è certamente il fatto che trasmette non solo semplicità ma anche molta serenità in tutti i suoi seguaci. Lo stesso discorso vale anche per i social network, dove vanta un numero davvero notevole di follower. Non sempre, però, tutto questo successo ha dei riscontri positivi, dal momento che le polemiche sono sempre dietro l’angolo. In particolar modo su Instagram.

Nelle ultime ore, la conduttrice ha ricevuto degli attacchi, svariati, sul suo profilo Instagram, rivolti a lei ed alla sua trasmissione. E, nello specifico, al suo stilista. Davvero duro l’affondo, a cui la napoletana ha replicato con una risposta secca ma anche piuttosto ironica, come meglio per davvero non poteva.

Caterina Balivo, critiche su Instagram: la sua risposto è da applausi

Come detto, nello specifico un utente, ha preso di mira lo stilista, colui che cioè sceglie gli indumenti che indossa in diretta. La conduttrice non ha esitato a prendere posizione, con un ironico: “Ora scialbi”.

Un brutto episodio, dunque. Sperando che sia l’ultimo.

