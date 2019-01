Heather Parisi, affondo alla Cuccarini: “Non è una ballerina, ecco cos’è”

Davvero delicatissimo il momento socio politico in corso. A tenere banco negli ultimi giorni è sempre più il rapporto tra alcuni esponenti del mondo dello spettacolo e gli esponenti di questo Governo. In particolar modo Matteo Salvini, al centro della bufera a causa delle sue politiche a dir poco rigide nei confronti della questione immigrazione. Nelle ultime ore ha ricevuto un appoggio importante ed anche sorprendente dalla Cuccarini. La ballerina ha, infatti, difeso l’operato del leader della Lega, oltre ad aver definito alcune sue politiche “di sinistra”.

Ed a questo punto si può davvero dire che è scoppiata la polemica. E non pare destinata a concludersi in così poco tempo.

Heather Parisi, che affondo alla Cuccarini

“Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H”. E’ questo il commento al veleno rilasciato sui suoi canali social dalla ballerina nata a Los Angeles. Un attacco velato, e nemmeno tanto velato, alla sua collega Cuccarini, definita, di fatto, una “non ballerina”. Prima etichettata come “Ballerina sovranista”.

Con tanto di correzione in un secondo momento: “Forse no, solo sovraniste”. Allo stato attuale ha preferito, fin qui, non commentare la Cuccarini. Vediamo, però, quella che sarà la sua reazione, che probabilmente arriverà proprio nelle prossime ore. I social fremono nell’attesa di questa replica.

