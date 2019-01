Barbara D’Urso e la scollatura esagerata: Instagram in delirio.

Si tratta di una delle donne più amate dagli italiani e non è certo un caso. Molto dipende, di certo, dal fatto che ha quasi monopolizzato uno dei canali più seguiti, vale a dire Canale 5. Lo ha fatto, però, soprattutto per merito della sua allegria e della sua positività. Aspetti che, soprattutto in periodi storici come questo, possono davvero fare la differenza. E certamente la fanno dal punto di vista degli ascolti.

Tutto questo successo ha dei riflessi anche sul mondo dei social. In particolar modo su Instagram, ad esempio, ha un seguito di primissimo piano. Nelle ultime ore, con i suoi follower, ha condiviso una foto che la ritrae con una scollatura da urlo messa lì, in primo piano. Inevitabilmente la scollatura in questione ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci, che subito hanno coperto il post di “like“.

Barbara D’Urso, scollatura mozzafiato su Instagram

Nello scatto in questione, al di là del bacio che manda a tutti i suoi fan, è certamente la scollatura che attira maggiormente gli occhi degli uomini.

Non a caso il post in questione ha raggiunto in poco tempo quasi 7mila like. E non è certo una novità per la famosa conduttrice, dal momento ogni sua foto diventa virale in pochissimo tempo.

