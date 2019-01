Belen Rodriguez preoccupa i fan di ritorno dall’Argentina: cos’è successo

Belen Rodriguez ci fa stare un po’ in apprensione con l’ultimo video che ha postato nelle storie Instagram. Il motivo? Mentre la sua truccatrice lavora sul suo bellissimo viso (era quasi tutto pronto) lei le manda qualche bacino mentre gira un video con in mano il suo smartphone. Mentre parla, però, ecco che ci accorgiamo di qualcosa che non va.

Andiamo a leggere nell’immagine e… ecco scoperto il fatto: Belen Rodriguez ha qualche piccolo problema alla voce. Chissà, forse è influenzata. O magari ha soltanto preso freddo. Sta di fatto che nelle storie ha scritto: “Comunque la voce l’ho lasciata in Argentina”.

Belen Rodriguez e quel piccolo problemino

I fan si saranno preoccupati nel sentire quella voce un po’ rauca. Sappiamo tutti quanto il pubblico di Belen le sia affezionato e sicuramente avrà messo un po’ tutti in apprensione. Non possiamo leggere i commenti che sono arrivati alla storia, ma sicuramente in tanti le avranno scritto in direct per sincerarsi delle sue condizioni.

Spesso, infatti, Belen ci mostra dei commenti che le scrivono i suoi follower. Alcuni anche molto carini. Ultimamente, tra l’altro, c’era qualcuno tra i suoi fan che le scriveva delle parole veramente bellissime con cui la descriveva come se la conoscesse da una vita. Eppure, a quanto pare, si trattava di una persona estranea. Questo ci fa capire che Belen legge spesso i commenti dei suoi fan che, come detto, le sono affezionatissimi. Cosa sta facendo Belen in quest’ultimo video? Si sta truccando. Forse, è pronta proprio per un nuovo booking fotografico. Chissà, ultimamente ci sta sorprendendo a ripetizione. Staremo a vedere…