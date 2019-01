Chiara Ferragni, episodio che non va giù: la reazione zittisce tutti

La famosa fashion blogger ha fatto visita quest’oggi alla città di Reggio Calabria. Nel momento in cui, però, ha messo piede all’aeroporto della famosa città ha attirato l’attenzione di tutti il suo atteggiamento. Da tutti definito un po’ “snob”. In molto l’hanno attaccata, rivolgendole accuse anche piuttosto dure. Il motivo della sua presenza in Calabria è da ricercare nel fatto che ha ricevuto un invito dal colosso Guerlain. Proprio lì presenterà in questi giorni la nuova fragranza 2019

Soprattutto sui social in molti l’hanno, come detto, duramente attaccata. Dal momento che la mole di offese non poteva essere ignorato, Chiara Ferragni ha deciso di replicare l’episodio con un lungo post in cui ha chiarito tutto quanto accaduto.

Chiara Ferragni in Calabria, è polemica

“Eravate in oltre cento persone e, dopo il ristorante, nonostante stessi lavorando ed il gruppo stesse aspettando me per procedere con la visita, sono venuta a salutarvi. Ho cominciato a fare alcune foto e subito dopo sono stata spintonata da persone spinte dalla frenesia generale. In queste situazioni in cui ci sono troppe persone che si spingono è un attimo che qualcuno si faccia male”. Insomma, il motivo per cui ha deciso di andar via è da ricercare nella sicurezza di tutti. Fan compresi.

Leggi anche -> Chiara Ferragni 10 anni fa: immagini a confronto, ecco com’è cambiata