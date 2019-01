Eros Ramazzotti, nuovo singolo in arrivo: esce il video di Per le strade una canzone

È notizia di queste ore, fresca fresca: Eros Ramazzotti ha appena reso pubblico il suo nuovo singolo intitolato Per Le Strade Una Canzone, featuring Luis Fonsi. Il brano è contenuto nell’album Vita Ce N’è che, alla sua uscita, ha debuttato al primo posto delle classifiche radiofoniche degli album più venduti ed è già stato certificato disco di platino nel nostro paese.

Per le Strade Una Canzone Eros Ramazzotti

Nel video vediamo Eros Ramazzotti e Luis Fonsi alla guida di 2 Ford Taurus cabrio d’epoca che girovagano per le strade di Miami. Eros e Louis vanno così a celebrare la musica in una giornata di sole. Il brano trasporta i protagonisti in una dimensione di divertimento e euforia. Nel video vediamo quindi un proseguo della coppia protagonista di Vita Ce N’È. La loro storia continua e c’è un happy ending. Infatti i protagonisti del precedente video sembrava che si dovessero lasciare. Invece li ritroviamo per le strade di Miami sposati da poche ore. Salgono così sulla macchina di Eros Ramazzotti e viaggiano sorridendo tra musica e parole intense.

La canzone scritta da Eros Ramazzotti con Federica Abbate, Gino e Cheope è una sorta di inno alla condivisione e al divertimento. Ora non ci resta che accaparrarci un biglietto per i concerti di Eros Ramazzotti. Il tour mondiale vede oltre 70 concerti live in Europa e in America con oltre 300.000 biglietti venduti. Questa è un’occasione per poter cantare nelle aree concerto più importanti della musica internazionale tutte le canzoni più famose di Ramazzotti.

Date Ramazzotti in concerto: il tour mondiale

Vediamo insieme tutte le date del Tour di Eros Ramazzotti

Concerti Ramazzotti Febbraio

14 Mantova,Palabam – DATA ZERO

17 Munich, Olympiahalle

18 Munich, Olympiahalle

20 Koln, Lanxess Arena

22 Luxembourg, Rock Hall

25 Stuttgart, Schleyerhalle

Concerti Ramazzotti Marzo

2 Torino, Pala Alpitour

5 Milano, Mediolanum Forum

6 Milano, Mediolanum Forum

8 Milano, Mediolanum Forum

9 Milano, Mediolanum Forum

12 Roma, Palalottomatica

13 Roma, Palalottomatica

15 Roma, Palalottomatica

16 Roma, Palalottomatica

19 Lyon, Le Halle Tony Garnier

21 Madrid, Palacio Vista Alegre

23 Barcelona, Palau St. Jordi

25 Zurich, Hallenstadion

28 Paris, Accorshotel Arena

31 Brussels, Forest National

Concerti Ramazzotti Aprile

1 Brussels, Forest National

3 Amsterdam, Ziggo Dome

5 London, Eventim Apollo

7 Marseille, Le Dome

9 Geneva, Arena

11 Leipzig, Arena

13 Mannheim, Arena

15 Vienna, Stadthalle

Concerti Ramazzotti Maggio

14 Guadalajara, Auditorium Telmex

16 Mexico City, Auditorio Nacional

18 Monterrey, Banamex Auditorium

21 Los Angeles, Greek Theatre

24 Miami, American Airlines Arena

28 Panama City, Teatro Anayansi

31 Sao Paulo, Espacio Das Americas

Concerti Ramazzotti Giugno

02 Rio De Janeiro, Vivo Rio

05 Santiago Del Chile, Movistar Arena

08 Buenos Aires, Luna Park

13 Laval, Place Bell

15 Toronto, Scotland Bank Arena

18 New York, Radio City Music Hall

20 Philadelphia, Metropolitan Opera House

22 Boston, Boch Center Wang Theatre

26 Chicago, Rosemont Theatre

Concerti Ramazzotti Luglio

13 Bastia, Festival Festa Maió

16 Lucca, Lucca Summer Festival

18 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

24 Las Palmas, Gran CanariaArena

27 Klagenfurt, Woethersee Stadium

29 Colmar, Foire Aux Vins D‘Alsace

31 Carcassonne, Festival De Carcassonne

Concerti Ramazzotti Agosto

03 Taormina (Me), Teatro Antico

04 Taormina (Me), Teatro Antico

06 Taormina (Me), Teatro Antico

15 Opatija, Festival Opatija

SETTEMBRE

11 Arena di Verona

12 Arena di Verona

14 Arena di Verona

24 Belgrade, Stark Arena

27 Athens, Faliro Pavilion

30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena

OTTOBRE

3 Sofia, Arena Armeec Hall

5 Bratislava, O’Nepela Arena

8 Kiev, Sport Palace

11 Moscow, Crocus Hall

13 St. Petersburg, Ice Palace

15 Helsinki, Hartwall Arena

18 Kaunas, Zalgirio Arena

20 Warsaw, Torwar Hall

22 Prague, O2 Arena

24 Budapest, Arena

27 Copenaghen, KB Hallen

30 Stockholm, Ericsson Globe