Giulia Salemi e Francesco Monte pronti al grande passo? Arriva l’indizio.

La coppia, nata tra mille titubanze e perplessità all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”, nell’ultima edizione del format di successo di Canale 5, sta stupendo tutti. Incredibile e davvero notevole la sintonia che gli ex inquilini della casa più conosciuta dagli italiani hanno trovato. La loro storia d’amore, infatti, sta durando contro molti pronostici ed ogni loro storia condivisa su Instagram sa tanto di schiaffo morale per chi inizialmente non ci ha creduto.

I due sembrano talmente uniti che nelle ultime ore ha iniziato a circolare una indiscrezione relativa alla possibilità per i due di andare a vivere insieme. Al momento, non ci sono conferme, però. A tal proposito, proprio la coppia è stata raggiunta dai colleghi di Spysee, che non hanno perso occasione per stuzzicarli su questo tema.

Giulia Salemi e Francesco Monte pronti al grande passo

A precisa domanda sulla possibilità che hanno i due di andare a vivere insieme facendo un passo comunque significativo, i due hanno deciso di non commentare. Silenzio totale. E, come si suol dire in questi casi, “silenzio assenso”? Al momento non arrivano conferme definitive. Ma in ogni caso va registrato il fatto che i due, pur avendone l’opportunità, hanno deciso non smentire questi rumors che stanno circolando. E questo, se non è un vero indizio, il sospetto lo fa comunque nascere. Si attendono sviluppi. A breve arriveranno novità.

