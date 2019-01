Giulia e Silvia Provvedi, in arte le Donatella hanno da poco concluso la loro esperienza al Grande Fratello VIP. Ora si trovano a Dubai e un loro scatto fotografico sta facendo impazzire i social.

Bikini mozzafiato per Giulia e Silvia Provvedi. Le due gemelline, in arte le Donatella, stanno trascorrendo le loro vacanze natalizie a Dubai. Dopo il bagno di forti emozioni che le ha travolte negli ultimi mesi al Grande Fratello Vip, le sorelle si sono prese del tempo per loro e si stanno godendo questi ultimi giorni di vacanza. Dopo un giro nel deserto e una divertente motorata (ripresa nelle storie Instagram del loro profilo) Silvia e Giulia hanno postato uno scatto che ha mandato in estasi tutti i loro followers.

Silvia e Giulia: sirene in piscina

La foto postata un’ora fa dalle gemelline è stata subito sommersa dai like e da commenti di forte apprezzamento. Giulia e Silvia, oltre che per la loro bravura come cantanti, si sono sempre distinte per una particolare bellezza. Anche questa volta, il loro scatto ce lo ricorda. Le due gemelline infatti sono in piscina ed indossano entrambe un bikini che esalta tutte le curve del loro corpo.

Mentre Silvia è rivolta verso l’obiettivo in una posa a mo di sirena, la Giulia invece è di spalle e mostra le sue perfette curve in un bikini che gli calza perfettamente. Un dettaglio questo che non è sfuggito ai tantissimi seguaci del duo musicale che in una sola ora hanno già schiacciato like ben 48 mila volte. La bellezza della foto non è rimasta inosservata neanche da un ex concorrente che ha partecipato al Grande Fratello Vip con loro. Ovvero Valerio Merola che commenta la foto così: “Le sirene sono dilettanti in confronto a voi”. Insomma Le Donatella si mostrano in splendida forma e i loro fans apprezzano e non poco.

