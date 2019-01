Gommone di migranti naufragato: tre morti e almeno 20 dispersi, ecco cos’è successo

Naufragio per un gommone pieno di migranti a 50 km al largo di Tripoli. Per il momento, si contano almeno tre morti. Tre migranti sono invece stati salvati. Ma ci sono comunque tanti dispersi, si parla di almeno venti persone. Era uno dei tanti gommoni partito verso la ricerca di una nuova vita. Magari, migliore di quella che stavano vivendo quelle persone che erano a bordo. In tutto, stando a quanto viene riportato, potevano essere circa 20 persone in condizioni pessime. L’imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina militare italiana.

Cosa è successo quando l’aereo ha visto il gommone

Non ha potuto intervenire consistentemente. L’aereo era a secco di carburante ed ha dovuto tornare indietro ben presto. Ha avuto soltanto il tempo di lanciare due zattere verso l’imbarcazione per poi rientrare alla base. Dopo poco si è alzato in cielo un elicottero della nave Duillio che ha recuperato un naufrago in mare e due sulle zattere in ipotermia.

A quel punto, purtroppo, era già troppo tardi per tre persone che sono state avvistate in mare senza apparente segno di vita. E’ la Marina stessa a comunicare quanto accaduto. L’elicottero ha anche caricato a bordo i tre naufraghi in ipotermia che sono stati condotti a Lampedusa.

Il commento di Matteo Salvini sul gommone affondato

Non poteva mancare il commento del vice premier Matteo Salvini sulla questione: “Altri morti al largo della Libia. Finché i porti europei rimarranno aperti, finché qualcuno continuerà ad aiutare i trafficanti, purtroppo gli scafisti continueranno a fare affari e a uccidere”. Commento arrivato tramite social network, su Twitter per la precisione.

