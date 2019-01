Jo Squillo: tutto sulla sua biografia, carriera e vita privata

Manca poco all’inizio della nuova edizione de L’isola dei Famosi. Siamo infatti alla vigilia dell’Isola 2019, il cui inizio è fissato per il 24 gennaio, in prima serata su Canale 5. Come sempre, alla conduzione del programma, l’infaticabile Alessia Marcuzzi, regina dei reality show e ottima padrona di casa. Siete curiosi di conoscere quali saranno i vip reclutati nel team dell’Isola 2019? Secondo il settimanale Spy, infatti, sono 10 i concorrenti ufficiali, Ma scopriamo nel dettaglio l’età, la carriera artistica e vita privata di uno di questi concorrenti: Jo Squillo, cantante e conduttrice televisiva cinquantaseienne.

Chi è Jo Squillo: età e biografia

Jo Squillo, il cui vero nome è Giovanna Coletti è una cantante e conduttrice televisiva, nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio artistico avviene in campo musicale, tanto che partecipa ben tre volte al Festival di Sanremo. La sua interpretazione musicale più famosa è la canzone “Siamo donne” del 1991 cantata assieme a Sabrina Salerno. Ma Jo è una performer a tutto tondo e dimostra ben presto di “saperci fare” anche in ambito televisivo, come conduttrice. Nel 1999 inizia la sua collaborazione con Tv Moda e non fa mistero della sua passione per il mondo del fashion. Nel 2005 la partecipazione al primo reality, La fattoria, ma è il mondo della moda a coinvolgerla sempre di più. Infatti, nel 2014 entra a far parte del cast di Domenica In e nel 2018 diventa tutor di Detto Fatto.

Jo Squillo: vita privata della cantante e conduttrice televisiva

La vita privata della cantante e conduttrice televisiva non è un mistero. L’icona degli anni ’80 infatti è sposata con il suo storico compagno: l’ex componente del gruppo punk italiano Kaos Rock, Gianni Muciaccia.