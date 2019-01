Luigi Mastroianni Uomini e Donne puntata oggi: l’esterna e i baci di Andrea Cerioli

Tutto è pronto per la messa in onda di una nuova puntata di Uomini e Donne del trono classico. Oggi 18 gennaio secondo le anticipazioni vedremo una puntata dedicata è essenzialmente a Luigi Mastroianni. È vicino alla scelta?

Luigi Mastroianni elimina le corteggiatrici

Per rinfrescare la memoria sugli ultimi accadimenti legati al tronista di Uomini e Donne la padrona di casa Maria De Filippi chiede di mandare in onda un filmato riassuntivo. Vediamo Luigi Mastroianni fare l’esterna con Giorgia e con un nuova corteggiatrice. Una volta rientrato in studio Luigi Mastroianni ha le idee abbastanza chiare. Pare che rimarranno soltanto tre corteggiatrici: Giorgia, Sonia e Irene.

Luigi Mastroianni e Giorgia Uomini e Donne

Sono queste le ultime ragazze rimaste al drappello di Mastroianni e le anticipazioni vedono poi successivamente l’esterna tra Luigi Mastroianni e Giorgia nel quale lui sembra particolarmente colpito dalla ragazza dichiarando che è di una semplicità estrema e le gli piace il fatto che quando sono insieme lei è un po’ tremi. Sarebbe a suo dire un indice di reale coinvolgimento e passione nei suoi riguardi. Subito dopo la Luigi organizza una cena proprio per Giorgia e il pubblico ovviamente è in delirio. Si tratta di una serata molto romantica a lume di candela e tra i due scatta anche con un bacio a stampo.

Andrea Cerioli e la scelta a Uomini e Donne

La puntata termina poi con Andrea Cerioli. Come sappiamo delle anticipazioni Andrea ha scelto a sorpresa durante le puntate Arianna senza passare dalla Villa e probabilmente vedremo questo particolare momento nelle prossime puntate. Oggi 18 gennaio vediamo Maria De Filippi manda in onda l’esterna in cui si vede Federica e Andrea Cerioli che chiariscono, ma nonostante la reazione entusiasta di Andrea c’è qualcosa che non quadra. Successivamente Maria De Filippi fa vedere al pubblico l’esterna di Uomini e Donne tra Andrea Cerioli e e Arianna, è una cena molto romantica e e scatta dirittura un nuovo bacio.

