Chi è Marco Maddaloni: tutto sulla sua biografia, carriera e vita privata

La nuova edizione de L’isola dei Famosi è alle porte. L’inizio del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è fissato per il 24 gennaio, in prima serata su Canale 5. Anche quest’anno infatti, al timone dell’Isola dei Famosi 2019, ci sarà la scoppiettante conduttrice, come sempre ottima padrona di casa. Il cast si preannuncia stellare: siete curiosi di conoscere quali saranno i vip reclutati nel team dell’Isola 2019? Secondo il settimanale Spy, infatti, sono 10 i concorrenti ufficiali, Ma scopriamo nel dettaglio l’età la, carriera artistica e vita privata di uno dei concorrenti dell’Isola 2019: il campione di judo, Marco Maddaloni.

Chi è Marco Maddaloni: età e biografia

Marco Maddaloni è un trentaquattrenne di origini napoletane. Ha vinto un’edizione di Pechino Express in coppia con Massimiliano Rosolino. I due erano soprannomminati “gli sportivi”. Marco infatti è un campione di Judo, attività che pratica fin dalla tenera età assieme a suo fratello e a sua sorella. All’età di 17 anni ha conquistato un riconoscimento importantissimo, diventanto campione assoluto della categoria Under 73 della Repubblica italiana. Ma i riconoscimenti non sono certamente finiti qua: si sono aggiunti un titolo Under 23, 4 bronzi in Coppa del Mondo e 2 Coppe europee. Insomma, un vero campione!

Chi è Marco Maddaloni: vita privata del campione di Judo

Per quanto riguarda la sua vita privata, il campione di judo è sposato con Romina Giamminelli una modella originaria delle Seychelles dalla quale ha avuto due splendidi bambini. Romina di professione fa la consulente di fitness: sarà anche suo il merito della splendida forma fisica del marito?