Asia Argento e Morgan in Rai alla conduzione di un noto talent canoro. L’annuncio.

In Rai stanno per arrivare delle grandissime rivoluzioni. Dopo l’annuncio che Stefano De Martino sbarcherà su Rai 2 per condurre Made in Sud, Carlo Freccero, ha altre novità. Il direttore di Rai 2 ha dichiarato di voler Morgan e Asia Argento nella giuria del suo programma The Voice.

Rai 2, torna The Voice: i possibili giudici

Il programma è simile a X-Factor e, sebbene nei primi anni abbia avuto un notevole successo, ultimamente questo talent ha visto un importante calo. Vani tentativi di sollecitare un po’ il pubblico con una giuria particolare. Allora, probabilmente, Carlo Freccero ha deciso di dare una vera e propria sterzata al programma cercando di acchiappare due nomi che insieme potrebbero fare scintille. Già presi singolarmente Asia e Morgan hanno dimostrato di aver abbastanza carattere e allo stesso tempo anche intelligenza musicale per gestire tutto il programma. Saranno quindi loro i nuovi giudici di The Voice of Italy?

Per conoscere tutto su The Voice e le ultime news CLICCA QUI!

The Voice, Asia Argento e Morgan nuovi giudici?

Come riporta Il Messaggero, il direttore di Rai 2, in un’intervista a Panorama ha dichiarato: “Spero di avere in giuria Morgan e Asia Argento”. Non sappiamo se tutto questo è già iniziato e se ci sono già delle trattative. Oppure se per ora è soltanto un una voce. In ogni caso per entrambi sarebbe una forma di riscatto: una bella occasione per poter tornare a parlare di musica e seguire dei talenti musicali. Asia Argento è stata infatti “cacciata” da X Factor 2018 per lo scandalo sessuale con Jimmy Bennett. Nonostante la donna si sia sempre dichiarata innocente, la produzione ha deciso di sostituirla con Lodo Guenzi. Morgan invece è lontano dalla televisione da anni. L’ultima apparizione in un talent la ricordiamo ad Amici di Maria De Filippi. Morgan aveva lasciato in corsa la trasmissione per dei dissidi ed era stato sostituito da Emma Marrone.

Rai: nuovi personaggi in arrivo

Viale Mazzini comunque in questi giorni sta lavorando anche su diversi fronti. Pare infatti che ci sia un una trattativa in corso per far tornare in televisione Daniele Luttazzi, Michele Santoro e Piero Chiambretti proprio sulle reti Rai precisamente Rai 2.