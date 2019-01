Pensioni quota 100: cosa sapere, ultimissime news e aggiornamenti.

In queste ore ne stanno parlando tutti. Di cosa? Delle Pensioni Quota 100. Cosa c’è nel decretone? Quali sono le ultimissime news a riguardo? Secondo il Governo in 3 anni il numero di persone interessate a questo nuovo decreto sarà di circa un milione di lavoratori. Ma cosa c’è in questo decreto Pensioni Quota 100?

Ultimissime news Pensioni Quota 100, cosa sapere

Nel decretone, come prima cosa, vediamo una clausola di salvaguardia su Quota 100. La Ragioneria Generale dello Stato ha deciso di inserire un articolo per monitorare la spesa e la possibilità da parte del governo di intervenire direttamente. Quando? Nel caso in cui fra reddito di cittadinanza, pensionamenti anticipati e contributi ci siano delle uscite superiore alle disponibilità stanziate. Praticamente se dovessero uscire più soldi di quanti ne sono stati previsti verrebbero tagliati altri capitoli di spesa del Ministero del Lavoro.

Chi ha diritto alla Pensione Quota 100

Nel decretone Pensioni Quota 100 poi troviamo anche che l’Inps ogni due mesi, e poi ogni tre mesi, dovrà raccogliere tutti i dati sulle domande di pensionamento con quota 100 e li comunichi poi al Ministero del Lavoro e dell’economia. Questa misura ovviamente è adottata in via sperimentale per il triennio 2019-2021. Per evitare quindi la corsa a quota 100 questo diritto di andare in pensione per coloro che hanno almeno 62 anni di età e 38 di contributi si potrà esercitare anche dopo il 2021 a patto che sia maturato nel triennio 2019-2021.

Pensioni Quota 100, riscatto corso di laurea

Un’altra norma relativa alle pensioni quota 100 è il divieto di accumulare l’assegno con redditi di lavoro superiore a €5000 l’anno. L’opzione donna rimane poi attiva e dichiara che le lavoratrici dipendenti con 58 anni di età, 59 se autonomi, e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018 potranno andare in pensione con l’assegno calcolato interamente col contributivo. Il corso di laurea poi potrà essere riscattato a condizioni agevolate da chi non ha più di 45 anni di età e sarà per il 50% detraibile in cinque quote annuali.