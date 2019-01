Andrea Dal Corso e Teresa Langella: il ritorno in studio e il bacio appassionato a Uomini e Donne.

Il Trono Classico di Uomini e Donne di Maria de Filippi sta per tornare con delle succulente anticipazioni. Oggetto di questi spoiler su Uomini e Donne è essenzialmente Teresa Langella e il suo rapporto con Andrea Dal Corso. La tronista di Uomini e Donne, Teresa, aveva infatti deciso di eliminare il corteggiatore Andrea, ma stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, Dal Corso sarebbe tornato.

Uomini e Donne: il ritorno di Andrea Dal Corso

Il corteggiatore avrebbe mandato alla tronista diversi mazzi di rose e poi si sarebbe presentato in studio dichiarandosi fortemente deluso dell’eliminazione di Teresa. La tronista e il corteggiatore discutono lungamente. Poi fra i due, non poteva che essere così, torna la pace e Andrea torna a sedersi tra i corteggiatori di Teresa Langella. Gli ultimi gossip su Uomini e Donne vedono però anche la notizia di un bacio appassionato.

Teresa e Andrea Dal Corso: bacio appassionato a Uomini e Donne

Finalmente tra Teresa Langella e Andrea dal corso pare sia scoppiata la passione. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle news, il corteggiatore pare abbia mandato un messaggio a Teresa Langella in cui racconta molto di sé. Andrea spiega anche il proprio passato difficile in cui ci ha avuto dei problemi di obesità ed è stato anche vittima di bullismo. Una volta terminato il messaggio Andrea sbuca alle spalle di Teresa e fra i due scatta una esterna di Uomini e Donne ricca di coccole e attenzioni. Alla fine arriva anche il famigerato bacio appassionato che manda letteralmente il pubblico in visibilio.

U&D, Antonio abbandona il programma per sempre?

La reazione dei corteggiatori di Teresa Langella a Uomini e Donne però ovviamente è piuttosto innervosita. Pare proprio che è Antonio si alzi e abbandoni in programma e questa volta sembra per sempre. Kevin verrà eliminato e Teresa si concentra essenzialmente solo su Andrea e Antonio. Sembra però che il profilo social del corteggiatore della Langella taccia da diverso tempo. Come a voler spiegare che qualcosa di grave è successo durante la diretta di Uomini e Donne. Probabilmente quando andrà in onda l’esterna di Teresa e Andrea e la successiva decisione di abbandonare lo studio da parte di Antonio, il corteggiatore tornerà a parlare sui social e spiegare ciò che è successo.