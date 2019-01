Un collegamento all’insegna del caos quello andato in onda a Pomeriggio Cinque nella puntata di oggi, 18 gennaio 2019. Barbara D’Urso si era appena collegata con Nonna Clara, un’anziana signora che qualche giorno fa aveva lanciato un importante appello riguardo le sue condizioni di vita. La donna, infatti, come ha raccontato, vive da sola senza energia elettrica e con una disponibilità economica irrilevante. E’ proprio per questo che si è rivolta a Barbara D’Urso ed alla sua trasmissione.

Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque choc: accade tutto in diretta

“Se sei in diretta ti querelo. Barbara, non ci provare!”, si è sentita la donna che non sapeva di essere ripresa. Poi, si è scagliata contro la giornalista ed ha cominciato a parlare con lei in modo molto animato. Barbara D’Urso, dallo studio di Pomeriggio Cinque: “Innanzitutto, chi è?”. Di risposta: “Se è in diretta querelo subito, subito”.

A quel punto, Barbara D’Urso si trova costretta ad intervenire dando spiegazioni al proprio pubblico: “Possiamo parlare civilmente, però così no. Non mi va di discutere, ovviamente non temiamo nessuna querela perché non abbiamo fatto nulla di male. Togliamo il collegamento, regia togliamo il collegamento”. In effetti, Barbara D’Urso aveva soltanto accolto l’appello di una povera donna anziana in difficoltà. Lascia tutti perplessi l’intervento della donna in questione che ad un tratto si mette anche a filmare con il proprio smartphone come se quello che stesse accadendo fosse contro la legge, in qualche modo. La giornalista, inviata di Pomeriggio Cinque, ha francamente risposto che era lì per fare il proprio lavoro e che, naturalmente, non aveva alcuna cattiva intenzione. Ma niente, la donna non ha voluto sentire ragioni e Barbara ha tagliato il collegamento.