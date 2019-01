Belen Rodriguez si rilassa a letto, ma poi alza le gambe e tutti notano quel dettaglio

La showgirl argentina è apparsa sulla nostra home Instagram sdraiata sul letto con degli stivali che – a detta di molte ammiratrici – sono stupendi. Completamente distesa con una minigonna, alza le gambe e mette ben in risalto le calzature. Tutti le notano e dobbiamo dire che hanno riscosso un gran bel successo tra i followers. In risalto anche i prodotti Fitvia che sta sponsorizzando. Sempre più bella la nostra Belen Rodriguez che presto tornerà in Tv con Tu si que vales.

Belen e l’amore: come vanno le cose?

Non si sa. Cioé, insomma, qualcosa la sappiamo. Ultimamente, al compleanno di Jeremias, suo fratello, c’era anche Andrea Iannone e Belen non ha potuto rifiutare l’invito. Per chi non lo sa, Jeremias ed Andrea sono molto amici ed il festeggiato l’ha voluto fortemente al suo compleanno. Nello stesso modo in cui ha voluto Belen. Così, i due hanno avuto modo di vedersi. Dopo poco, Belen è apparsa nelle storie Instagram di un amico di Andrea. Gli amici in comune, lo sappiamo tutti, in amore possono fare delle cose incredibili.

In tanti vorrebbero rivederla con Stefano De Martino. Un po’ perché c’è di mezzo un bambino stupendo che sarebbe sicuramente felice di riavere mamma e papà insieme. E poi perché, diciamolo, Belen e Stefano erano una coppia stupenda. Da fare invidia a chiunque.

Il regalo per Santiago

Cosa c’è di più bello per un bambino che una capanna costruita sul letto con Topolino come sfondo e tanti giochi tipo Spiderman sparsi qua e là? Beh, poche cose. Ancora meglio se poi è una sorpresa organizzata da mamma Belen. Sì, perché proprio ieri l’abbiamo vista che metteva su quel ben di Dio per il suo piccoletto. Una showgirl amata, la donna più desiderata d’Italia, di una bellezza rarissima, ma soprattutto una mamma molto, molto dolce. E’ sempre sotto i riflettori, Belen Rodriguez, ma trova sempre tanto tempo da dedicare al suo pargoletto.