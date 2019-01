C’è Posta per Te continua a ricevere consensi: il programma di Maria De Filippi andrà in onda ogni sabato. Anche stasera in TV, 19 gennaio 2019, avremo la puntata del programma in onda su Canale 5. Questa sera, gli ospiti più attesi saranno Al Bano e Romina, senza dimenticare Mario Balotelli, calciatore del Nizza e della Nazionale di calcio italiana che per la prima volta fa un’apparizione in un programma televisivo. Non solo, questa sera andrà in onda per la prima volta a C’è posta per te la storia di un amore omosessuale. L’amore tra due ragazze.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di “C’è Posta per Te”, noto programma in onda su Canale 5 e condotto praticamente da sempre da Maria De Filippi, allora CLICCA QUI!

"Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una donna…"

Sabato sera ci aspettano storie davvero piene di emozioni ❤ #CePostaPerTe pic.twitter.com/TyEMMHuNlq — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 15, 2019

L’amore omosessuale tra due ragazze: le lacrime a C’è Posta per te

Un amore omosessuale quello che viene raccontato nella seconda puntata di C’è Posta per te, programma di Maria De Filippi. Ci sono due ragazze innamorate che entrano per prime in studio. Sono loro che mandano a chiamare qualcuno: la famiglia di una delle due. Una famiglia che fa fatica ad accettare questo amore. “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una donna”, spiega in lacrime la ragazza. “Noi tra poco ci sposiamo e io questo giorno lo voglio condividere con voi”. La mamma fa cenno di no con la testa e la ragazza scoppia a piangere. Una situazione difficile, molto difficile. Sarà interessante vedere come Maria De Filippi affronterà l’argomento. Come proverà a spiegare l’amore, che è un sentimento così puro e semplice, ad una famiglia che non riesce ad accettare il fatto che sia tra la loro figlia ed un’altra ragazza.