“C’è posta per te”, ecco gli ospiti della prossima puntata del programma.

Siamo al cospetto di uno dei programmi storici della televisione italiana. Nonostante, infatti, sia una trasmissione storica, questa nuova edizione ha preso avvio subito con un boom da ascolti. Ha, infatti, fatto registrare i dati più alti di sempre, dal 2002, la prima puntata. Cresce, dunque, l’attesa per la prossima, ed a tal proposito arrivano le prime anticipazioni relative a quelli che saranno gli ospiti che andranno a comporla.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c'è da sapere a proposito di "C'è Posta per Te", noto programma in onda su Canale 5 e condotto praticamente da sempre da Maria De Filippi

Per questo motivo la straordinaria Maria De Filippi ha deciso di cavalcare l’onda proponendo degli ospiti di primissimo livello per la puntata che andrà di scena sabato prossimo. Ci saranno, infatti, Al Bano e Romina oltre a tre giocatori della Juventus, vale a dire Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ed Andrea Barzagli.

C’è posta per te prossima puntata

Protagonista di una delle storie in programma per la prossima puntata anche una coppia omosessuale. E non è certo la prima volta che Maria De Filippi ne parla, dal momento che ha dimostrato sempre molta sensibilità nei confronti di tematiche tanto delicate. Sarà una storia incentrata sulla riconciliazione, con la famiglia di una ragazza che non accetta l’imminente matrimonio della figlia con un’altra ragazza. Insomma, temi sempre molto delicati e molto adatti a persone che hanno una enorme sensibilità. Appuntamento, dunque, a sabato prossimo.

