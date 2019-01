Cecilia Rodriguez in costume: pioggia di complimenti su Instagram

Così come la sorella Belen, anche Cecilia Rodriguez è solita pubblicare scatti fotografici davvero incantevoli. La bellezza delle due argentine, ormai, è un dato appurato e confermato da tempo. In ogni foto, infatti, Cecilia si mostra sempre più in forma. E più bella che mai. La stessa identica cosa, infatti, vale anche per l’ultimo scatto, pubblicato poche ore fa su Instagram. In cui la bella argentina si mostra in costume su una spiaggia africana. Inutile dire, dunque, la smisurata bellezza della modella. In questo scatto, infatti, Cecilia mostra fieramente il suo fisico scultoreo. Inutile dire, quindi, i numerosi commenti di apprezzamento che le sono arrivati.

Cecilia Rodriguez in costume: posa da capogiro su Instagram, pioggia di complimenti

Diciamo la verità: con questa ultima foto di Cecilia Rodriguez, la bella modella argentina ha fatto venire voglia un po’ a tutti noi di trovarci su una bella spiaggia a goderci il sole e a rilassarci. Ed, evidentemente, sarà stata la stessa cosa che avrà pensato anche lei. Proprio per questo motivo, forse, la bella argentina avrà scritto come didascalia: “Mal d’Africa”. O molto probabilmente, invece, per Cecilia ed Ignazio Moser è stata una vacanza davvero indimenticabile. Tanto che entrambi contano di ritornare. Inutile dire, però, che la posa e il fisico statuario della modella non sono per niente passati inosservati agli occhi dei fan. Che immediatamente hanno commentato la foto con dei commenti davvero sbalorditivi. “Sei fantastica” oppure “Sei bellissima” sono i commenti più gettonati. E, diciamo la verità, sono tutti stra-meritati, non credete?