Cecilia Rodriguez, il vestitino si muove con la piroette: si vede tutto.

Come al solito sempre molto attiva sui suoi canali social la sorella di Belen. In particolar modo su Instagram, non perde mai occasione per mostrare ai suoi fan i dettagli delle sue giornate. Nello specifico, nelle ultime ore ha condiviso con tutti i suoi seguaci una storia che la ritrae con indosso un vestitino davvero molto bello. E, soprattutto per i suoi fan uomini, molto, molto corto.

Nello scatto in questione, infatti, la si vede mentre esegue una sorta di piroette. Un giro su sé stessa, tanto per intenderci. Ebbene, ovviamente, facendo questo movimento, ha inevitabilmente fatto sollevare le pieghe del suo vestito, mostrando ancor di più le sue straordinarie gambe. La cosa non può esser passata inosservata, anche se, per amor del vero, trattandosi di una storia non si può sapere come hanno reagito i seguaci.

Cecilia Rodriguez, vestitino corto mozzafiato

Non si tratta della prima foto o storia che condivide e che ha questo tenore, per così dire. E non è certamente un caso se su Instagram è da considerare una vera e propria istituzione dal momento che vanta un seguito davvero di primissimo ordine. Sono, infatti, ben tre milioni e mezzo i suoi follower sul noto social network.

