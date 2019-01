Reddito di cittadinanza, come funziona la RDC card e l’app per fare acquisti online

Il reddito di cittadinanza continua a far discutere negli ultimi giorni: c’è bisogno di trasparenza e il Governo ha già pensato a tutto. Ad ogni minimo particolare. E’ per questo che ha introdotto la RDC card. Non solo, ci sarà anche una app che gli utenti potranno utilizzare per effettuare pagamenti online. E’ così che si garantirà la trasparenza e nessun raggiro. Sarà tutto precisato e determinato nel circuito di bancomat che sarà utilizzato. Infatti, attraverso questo bancomat saranno permesse soltanto alcune tipologie di spesa, che devono rientrare al contempo nel limite massimo di 100 euro al mese per ogni individuo e 210 euro per i nuclei familiari. Insomma, non è così semplice. Una scelta che, però, garantisce la trasparenza in ogni senso.

Il reddito di cittadinanza e la RDC card: come funziona

Il reddito di cittadinanza, per definizione, nell’articolo 1, è una misura di contrasto alla povertà. Pertanto, il Governo vuole assicurarsi che le spese effettuate con queste somme messe a disposizione siano indirizzato soltanto a un certo tipo di generi. Niente gioco d’azzardo, disposizione categorica.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle ultime manovre ed iniziative del Governo e sapere il necessario in relazione al reddito di Cittadinanza, allora CLICCA QUI!

Come funziona la RDC card? Verrà fornita da Poste italiane. I cittadini che la ricevono possono utilizzarla nei negozi e nei supermercati. Al momento del pagamento, la carta verrà letta da un dispositivo che metterà gli acquisti nel conto della spesa della persona titolare della carta. Tutto registrato. Tutto limpido e trasparente, anche per il commerciante che riceve il pagamento con la card. Sì, perché è stato disposto che riceverà i soldi dallo Stato il giorno stesso. Niente attese interminabili. Come detto, non ci sarà solo la card del reddito di cittadinanza. Avremo a disposizione anche un’applicazione web dedicata, IO.Italia.it, in quanto ci potrebbero essere persone intenzionate ad utilizzare quei soldi – per esempio – per pagare l’affitto tramite bonifico.