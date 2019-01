Diletta Leotta mostra i suoi occhiali, ma gli occhi dei fan guardano altrove

Ormai è una cosa risaputa: Diletta Leotta sa come conquistare l’attenzione dei suoi fan. Dopo la strepitosa ed interminabile vacanza che la conduttrice di Diletta Gol si è concessa a Dubai, è tornata a Milano alla vita di tutti i giorni. Immersa nel suo lavoro, però, la nostra Diletta non perde mai occasione per deliziare i suoi numerosi followers con qualche scatto fotografico. Anche così, infatti, è stato ieri sera. Quando Diletta avrà voluto mostrare ai suoi fan i suoi occhiali. Evidentemente, avrà voluto mostrare la nuova montatura. Chi lo sa. Sta di fatto, però, che i suoi followers si sono interessati a ben altro.

Diletta Leotta con gli occhiali: gli occhi dei fan vanno tutti lì

Un lunedì sera diverso da solito per Diletta Leotta. Dopo, infatti, un weekend ricco di impegni lavorativi, la nostra conduttrice si è voluta rilassare a casa. Serie Tv e Binge watching (guardare serie televisive senza sosta) sono gli ingredienti adatti per un lunedì da leoni.È così, infatti, che Diletta, prima di iniziare la sua maratona di serie Tv, decide di immortalarsi. E di mostrarsi ai suoi fan con gli occhiali. Ma c’è chi, naturalmente, avrà guardato altro. Nella foto, infatti, la bella catanese indossa una maglia nera aderente che mette in risalto la sua scollatura. Impossibile, quindi, per i maschietti guardare altrove. Ed, infatti, sono tantissimi i commenti che lo testimoniano.

Naturalmente, però, non sono tardati affatto i commenti di apprezzamento per la sua bellezza. E, vi assicuriamo, che ne sono davvero tanti. Come dare torto d’altra parte? Diletta anche in versione casalinga è splendida. Non credete?