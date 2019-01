Diletta Leotta Instagram, foto da impazzire con gli occhiali e i fan reagiscono così.

Diletta Leotta alcune ore fa ha pubblicato una Stories su Instagram in cui chiede un parere ai suoi Followers. La bellezza di Diletta è ormai risaputa. L’abbiamo vista spesso essere al centro di diversi scatti che la ritraggono sia in palestra, che al lavoro o in vacanza in tutta la sua splendore. Ora la Leotta chiede ai follower un parere a proposito dei suoi nuovi occhiali da vista.

Diletta Leotta Instagram: il sondaggio sugli occhiali da vista

Diletta Leotta ha infatti deciso di coinvolgere i suoi fan con un sondaggio online chiedendo un parere: “Vi piacciono i miei nuovi occhiali? Sì o No”. Ovviamente i fan si sono schierati a favore degli occhiali che le danno un tocco ancora più interessante e intrigante da intellettuale. La forma ” a gatto” è infatti molto elegante e sensuale. Il colore nero poi la rende ancora più affascinante e i fan se ne sono accorti subito.

Foto Diletta Leotta Instagram: una pioggia di like

Non servono però certamente gli occhiali per trasformare Diletta Leotta in una bellezza ancora più importante. Ogni suo post su Instagram è infatti corredato da tantissimi like e da commenti positivi che riguardano proprio la sua fisicità, il suo volto e la sua bravura livello di conduttrice. La showgirl è infatti è protagonista del programma Diletta Gol in onda su DAZN. La sua conduzione tiene incollati allo schermo migliaia di spettatori ad ogni messa in onda. Vedremo quindi se dopo questo sondaggio online su Instagram in merito ai suoi nuovi occhiali seguirà il consiglio dei fan. Dalle prossime puntate del programma Diretta Gol vedremo la conduttrice Diletta indossare questi nuovi occhiali da vista oppure no?

