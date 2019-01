L’eredità, che gaffe di un concorrente: “Tira fuori il bastone..”

Un errore grossolano all’Eredità per un concorrente che con la sua risposta sorprende tutti e fa una gaffe clamorosa.

L’eredità, il quiz televisivo di Rai Uno condotto da Flavio Insinna ci ha abituato a errori grossolani e divertenti nelle risposte dei concorrenti. Uno su tutti ha stupito tutto il pubblico in studio. Una domanda all’apparenza semplice che però ha ricevuto una risposta alquanto singolare. Il concorrente infatti “tira fuori” addirittura il Bastone. State tranquilli, l’uomo non si era portato con sé l’arnese, il “tirar fuori” è in senso metaforico, ma la situazione e altrettanto sbalorditiva.

Leggi anche -> Chiamate mute, quando chi chiama non parla: cosa fare e come riconoscerle

Gaffe divertente a L’eredità: l’errore che sorprende tutti

La domanda posta dal conduttore del programma Flavio Insinna è all’apparenza semplice. Chi conosce un po’ di geografia infatti non avrebbe avuto problemi a rispondere. La domanda era la seguente: “Qual è il comune veneto in provincia di Vicenza?”. La risposta del concorrente è stata “Bastone del Grappa”. Ovviamente la risposta è errata, in quanto il comune vicentino è chiamato “Bassano del Grappa. L’ilarità del momento prosegue in quanto il concorrente avrebbe la possibilità di correggere la sua risposta ma prosegue nella sua serie di gaffe: “Basiano, Basvano, Bascano”.

Per essere aggiornato in tempo reale sul quiz televisivo l’Eredità e tutti gli altri programmi della tv italiana CLICCA QUI

L’Eredità, le gaffe più clamorose del quiz televisivo

Ci sono state molte risposte clamorose e divertenti, trasformate in vere e proprie gaffe durante le puntate dell’Eredità. Qualche giorno fa ad esempio un concorrente alla domanda “Paese pugliese in provincia di Brindisi?” diede come risposta Postuni invece che Ostuni. Alcuni concorrenti del quiz non hanno problemi solo con la geografia. Pare infatti che anche la matematica crei dei momenti di imbarazzo nei partecipanti. Alla domanda “Quanti sono i commensali dell’ultima cena” un concorrente ha risposto “10”. Epica in quel caso fu la risposta del conduttore Insinna: “Ci vuoi far chiamare dal Papa?! No, dai… sono 12 più Gesù. 13 in totale e per quello si dice che 13 a tavola non porta bene”. Sono tantissime le gaffe dei concorrenti e potremmo continuare all’infinito. Forse però la più clamorosa è di un concorrente che si presentò al programma dall’alto delle sue cinque lauree e che scivolò su una domanda facilissima. La domanda era la seguente: “Quanti sono mille metri?”. La risposta del plurilaureato: “Ovvio, un centimetro..”.

Leggi anche -> WhatsApp: ecco come evitare di essere inserita nei gruppi