Estrazioni in diretta di Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 19 gennaio 2019

Le estrazioni di oggi, sabato 19 gennaio, saranno riportate sul nostro sito a partire dalle ore 20.00 di questa sera. Ci saranno prima le estrazioni del Lotto, per le quali aggiorneremo un numero dopo l’altro, ruota dopo ruota, la tabella sottostante. Quindi, passeremo alle estrazioni del Superenalotto, complete di numero Jolly e numero SuperStar. Per finire, le estrazioni serali del 10eLotto di sabato 19 gennaio. Tutto in tempo reale: aggiorneremo le informazioni ed i numeri vincenti in maniera continua in modo da farvi seguire le estrazioni in diretta.

Anche oggi, sabato 19 gennaio, tantissima attesa per le estrazioni della sestina vincente del Superenalotto. Il Jackpot è altissimo, il più alto nel mondo al momento: si parla di una cifra che arriva a 93,2 milioni di euro. Pazzesco! Chiunque vorrebbe portare a casa un gruzzoletto del genere. E’ per questo che, come è comprensibile, tutti tentano la fortuna. Un tentativo che non è nemmeno eccessivamente costoso. Una schedina del Superenalotto con due colonne da sei numeri costa solo un euro. Se poi si aggiunge il numero Superstar, questo costa 0,50 centesimi di euro in più. Alla portata di tutti, insomma. Certo che, però, quando ci sono cifre del genere in palio, sono tanti i giocatori che provano i sistemi del Superenalotto.

—> Qui puoi trovare tutte le recenti estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto oggi 19 gennaio 2019

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: i numeri vincenti di sabato 19 gennaio 2019

Numeri estratti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10eLotto: estrazione serale sabato 19 gennaio 2019

Numeri estratti:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Per essere sempre aggiornato sul Lotto, sul Superenalotto, sul 10 e Lotto e affini, CLICCA QUI!

Superenalotto: premiati tre vincitori del cinque

Per chi se la fosse persa, riportiamo di seguito la combinazione vincente dell’estrazione del Superenalotto di giovedì 17 gennaio: 21-26-33-35-63-89 – Jolly 9 – Superstar 20

Un’estrazione che non ha dato nessun vincitore del sei, certo. Tuttavia, sono stati registrati tre fortunati vincitori del cinque ad Avellino, Padova e Genova. Tutti e tre hanno portato a casa un premio da 58mila euro. Niente male, vero?

Come avviene l’estrazione dei numeri del Superenalotto?

Ricordate quando le estrazioni venivano trasmesse in diretta TV? Ce ne erano due a settimana e ogni volta, guardarle in televisione era quasi un rito. Adesso, purtroppo, non vengono più trasmesse in diretta. Ci sono nuove procedure secondo cui vengono estratti i numeri.

Prima delle estrazioni, alle 18.30, ci sono dei tecnici che rigorosamente controllano il corretto funzionamento delle macchine che estraggono i numeri. Dopo il check dei tecnici che viene comunicato alle cariche dello Stato presenti, si procede. Ci sono ben 4 valigette videosorvegliate: una viene messa da parte, due utilizzate per l’estrazione dei sei numeri vincenti e per quella del numero SuperStar. L’altra viene messa in cassaforte per riserva. Non nella stessa sede, ma altrove, c’è la Commissione Determinazione Giocate Vincenti che riporta le giocate su un disco e le custodisce in cassaforte. Terminata l’operazione viene concessa l’autorizzazione per l’estrazione dei numeri vincenti. Un processo non proprio semplice. Tutto garantito e videosorvegliato con estremo rigore.

Estrazioni Lotto del 17 gennaio 2019

BARI 1 85 43 51 44

CAGLIARI 83 49 12 28 48

FIRENZE 12 6 49 3 47

GENOVA 79 41 12 18 61

MILANO 24 76 26 74 51

NAPOLI 72 90 71 49 36

PALERMO 22 27 8 42 59

ROMA 76 22 67 59 40

TORINO 66 85 88 57 13

VENEZIA 58 19 47 2 34

NAZIONALE 56 29 12 76 20

Superenalotto: numeri estratti del 17 gennaio

Numeri: 26 33 63 21 89 35

Numero Jolly: 9

Numero SuperStar: 20

10eLotto: estrazione serale 17 gennaio

Numeri estratti: 1 6 12 19 22 24 26 27 41 43 49 58 66 71 72 76 79 83 85 90

Numero Oro: 1

Doppio Oro: 1 85