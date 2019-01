Million Day, l’estrazione dei numeri di oggi 19 gennaio 2019 in diretta – VIDEO

Ecco a voi l’estrazione dei 5 numeri Million Day di oggi per diventare milionari ogni giorno:

La combinazione vincente Million Day 19 gennaio: 20-25-37-43-48



Million Day, il nuovo gioco Lottomatica: di cosa si tratta.

Siamo al cospetto, in questo caso, di una delle lotterie più nuove, innovative ed entusiasmanti, dal momento che è quotidiana e ti offre la possibilità di portare a casa un milione di euro al giorno.

Million Day 30 dicembre, le regole del gioco

Come detto anche in precedenza, ciò che viene messo in palio con questo fantastico gioco è la possibilità di poter ottenere un milione di euro al giorno. Il costo minimo, per partecipare, è fisso ed è pari ad 1 €. Non si dovrà fare altro che scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. L’estrazione quotidiana, poi, è prevista per ogni singolo giorno dell’anno alle ore 19.00 in punto.

Non ci sono particolari vincoli legati al numero di volte in cui sarà possibile scommettere. L’unico aspetto da tenere in considerazione è che non lo si può fare per più di venti volte al mese. Un numero comunque molto alto.

Ricorda, in ogni caso, di giocare responsabilmente e che la ludopatia è considerato a tutti gli effetti una malattia. Per questo motivo, conservate in voi sempre la volontà di divertirvi nel momento in cui approcciate a questo mondo che può riservarvi molte soddisfazioni ma che nasconde delle insidie. Buon divertimento e, soprattutto, in bocca al lupo. L’appuntamento è ogni giorno alle ore 19.00.

